CONMEBOL

Jogador do São Paulo é multado por xenofobia em jogo da Libertadores: 'Venezuelano morto de fome'

O valor da sanção é de US$ 15 mil (cerca de R$ 83,34 mil)

A entidade argumenta que Bobadilla cometeu as infrações descritas nas alíneas b, c e f do artigo 11.2 do Código Disciplinar. O texto define como condutas inadequadas: "comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza; violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado; comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a Conmebol em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento".>