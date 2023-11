Bahia pode ser rebaixado já na próxima rodada; veja os cenários possíveis

Bahia, do técnico Rogério Ceni, vive situação delicada no Brasileirão. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A derrota para o São Paulo por 1x0, na Arena Fonte Nova, foi extremamente amarga ao Bahia. O Esquadrão precisava de apenas um empate para sair do Z4 do Brasileirão, mas não soube valorizar o ponto. Se lançou ao ataque na reta final e foi castigado com um gol rival aos 52 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o tricolor se manteve na zona e viu o fantasma do rebaixamento ficar ainda mais perto. Pior: a queda pode ser decretada já na próxima partida.

Apesar de possível, o cenário depende de uma série de fatores. Primeiro, o Bahia teria que voltar a perder, dessa vez para o lanterna América-MG. As equipes se enfrentam neste domingo (3), às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Vale lembrar que o Coelho já está matematicamente rebaixado e não vence há 15 partidas, com quatro derrotas seguidas.

Além de revés para o América-MG, outros três resultados precisam combinar para que o Esquadrão seja rebaixado com uma rodada de antecedência: vitórias do Santos e Vasco, assim como empate do Cruzeiro. Todos os três times estão logo à frente do Bahia na tabela. A Raposa é a 14ª colocada com 44 pontos, seguida do Peixe, com 43, e do cruz-maltino, com 42. Já o Bahia ocupa a 17ª colocação, com 41.

O Santos enfrentará o Athletico-PR na Ligga Arena, também às 18h30 do domingo (3). Se vencer, o time paulista vai aos 46 pontos. No mesmo horário, o Vasco visita o Grêmio em Porto Alegre, e chega aos 45 pontos com um resultado positivo. Já o Cruzeiro ainda disputará a 36ª rodada, e enfrentará o Athletico-PR nesta quinta-feira (30), no Mineirão. Basta somar um ponto neste jogo ou no seguinte - diante do Botafogo, domingo (3), no Engenhão - para ir aos 45 pontos.

Os quatro resultados combinados, embora formem um panorama improvável, causariam o rebaixamento do Bahia na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o tricolor ficaria a quatro pontos do primeiro clube fora do Z4, indo a um máximo de 44 pontos em sua partida final.

Para escapar do Z4

Tudo isso, porém, é possível de ser evitado. E, ainda que tenha 50,4% de chance de queda, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o Esquadrão ainda pode se salvar. Inclusive, tem chances até de terminar a 37ª rodada fora da zona de rebaixamento.

Isso acontece com um triunfo sobre o lanterna América-MG, aliado a um tropeço de Santos ou Vasco. Dá ainda para sair do Z4 com um empate, mas somente se o cruz-maltino perder do Grêmio fora de casa.

Ainda assim, não há chances de escapar matematicamente já na próxima rodada. Assim, a agonia tricolor deve durar até a partida final do Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o América-MG, o Bahia voltará à Arena Fonte Nova para encerrar sua participação na competição diante do Atlético-MG.

Já o Vasco terá pela frente o Red Bull Bragantino em São Januário, enquanto o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro. Todos os jogos da última rodada serão na quarta-feira (6), às 21h30.

Veja como está a parte inferior da tabela da Série A:

14º: Cruzeiro: 44 pontos em 35 jogos*

15º: Santos: 43 pontos em 36 jogos

16º: Vasco: 42 pontos em 36 jogos

17º: Bahia: 41 pontos em 36 jogos

18º: Goiás: 35 pontos em 35 jogos*