Bahia recebe o Botafogo para engatar o 5º triunfo seguido na temporada

Em ótima fase, Esquadrão encara o rival carioca neste sábado (3), na Fonte Nova

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 05:00

Ramos Mingo em treino do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Embalado por uma sequência de bons resultados, o Bahia volta à Fonte Nova para buscar o quinto triunfo seguido na temporada e continuar sua arrancada na tabela do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Botafogo, em confronto válido pela 7ª rodada da competição. A bola vai rolar no sábado (3), às 21h (de Brasília). >

O Esquadrão vive um grande momento. Depois de um início fraco na Série A, o time emendou dois resultados positivos em sequência - sobre o Ceará, em casa, e o Palmeiras, fora, - e entra na rodada na 7ª colocação, com nove pontos. A ótima fase também inclui vitórias na Libertadores, sobre o Atlético Nacional, e na Copa do Brasil, diante do Paysandu. Outro ponto de destaque é a defesa: já são quatro jogos sem sofrer gols.>

"Creio que o momento defensivo é pela equipe em si, defendemos num bloco sólido e graças a Deus e estamos mantendo bem as coisas para ganhar os jogos", comemorou o zagueiro Ramos Mingo.>

O técnico Rogério Ceni, porém, não vai ter 100% do elenco à disposição. Apesar do retorno recente de Gabriel Xavier, o comandante segue sem poder contar com o zagueiro Kanu, o lateral-direito Santiago Arias e o goleiro Ronaldo. Além disso, o lateral Gilberto sentiu dores no último jogo e é dúvida.>

Do outro lado, estará o Botafogo, um adversário tradicional e sempre perigoso, mas que vem passando por oscilações recentes. No Brasileirão, acumulou três jogos sem vencer até derrotar o Fluminense em clássico na rodada passada. No meio da semana, o Glorioso atropelou o Capital e colocou um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil.>

Reencontro>

Um fator esperado para a partida será o reencontro do time azul, vermelho e branco com o técnico Renato Paiva. Será a primeira vez que o treinador português - o primeiro contratado pelo clube na era City - voltará à Arena Fonte Nova desde que pediu para deixar o clube baiano, em setembro de 2023. O comandante foi questionado sobre o duelo e ressaltou a importância que o tricolor tem para a sua carreira.>

"O Bahia é parte da minha história. Me abriu as portas para trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho daquele escudo, do grupo de jogadores, torcida. Adorei Salvador. A história poderia ser diferente? Sim. Mas foi o que foi e tenho muito respeito", elogiou.>