DESTAQUE TRICOLOR

Bahia renova contrato do meia Thaciano até o fim de 2027

Um dos destaques do Bahia na temporada, o meia Thaciano ampliou o vínculo com o tricolor. Nesta quinta-feira (21), um dia depois do triunfo por 2x1 sobre o Vitória no clássico pela Copa do Nordeste, o clube anunciou que renovou o contrato do atleta até o fim de 2027.