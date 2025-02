MASSACRE TRICOLOR

Bahia resolve jogo em 30 minutos e goleia o America-RN pela Copa do Nordeste

Com trio de ataque inspirado, tricolor conseguiu mais um placar elástico na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 20:56

Com ataque afiado, Bahia conseguiu mais uma goleada na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Pela segunda vez seguida, o Bahia passou o carro sobre o adversário. Depois de aplicar 6x0 no Colo Colo, pelo Campeonato Baiano, a nova vítima do tricolor foi o América-RN, na noite desta quarta-feira (12), na Fonte Nova. O time potiguar não viu a cor da bola e com apenas 30 minutos do primeiro tempo já estava perdendo por 4x0. O saldo final foi uma goleada por 5x1. >

Em mais um dia inspirado, o trio Erick Pulga, Lucho Rodríguez e Ademir fez a diferença para o Bahia. Lucho mostrou pontaria calibrada e abriu o placar, Ademir ampliou e Pulga, com dois tentos, aumentou a conta. Na segunda etapa, Everaldo marcou o quinto. Henrique descontou. >

A goleada deixou o Esquadrão isolado na liderança do grupo B da Copa do Nordeste. O time baiano chegou aos sete pontos em três partidas, com saldo de oito gols. O próximo compromisso do time de Ceni será contra o Barcelona de Ilhéus, sábado, no Barradão. Depois, a equipe estreará na Libertadores, contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia. >

O JOGO>

Rogério Ceni surpreendeu na escalação e montou o Bahia com três zagueiros. Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo formaram a linha defensiva. Com isso, Luciano Juba foi para o banco. O treinador também escalou outros titulares, como Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Lucho Rodríguez, esboçando o que o Esquadrão deve ter diante do The Strongest, pela Libertadores. >

Como era esperado, o Bahia partiu com tudo para o ataque. Com mais posse de bola, o tricolor envolvia o adversário e tentava construir as jogadas tanto pelos lados quanto por dentro. A pressão não demorou para surtir efeito. >

Aos 12 minutos, Everton Ribeiro foi na linha de fundo e cruzou, Jean Lucas disputou pelo alto e a bola sobrou para Lucho Rodríguez mandar para as redes. Foi o quinto gol do uruguaio em quatro partidas na temporada. >

O gol de Lucho abriu a porteira. Quatro minutos depois, o uruguaio iniciou a jogada, Jean Lucas foi na linha de fundo e cruzou. A bola correu por toda área até encontrar Ademir, que ampliou a conta: Bahia 2x0. >

Em desvantagem, o América não conseguia reagir. A partida parecia mais um treino de ataque contra defesa. Aos 24 minutos, Erick Pulga recebeu com toda liberdade na entrada da grande área e mandou no cantinho do goleiro Renan Bragança, ampliando o placar. >

O América-RN estava muito vulnerável. Aos 31 minutos, o ataque tricolor desceu com muita liberdade. Mais uma vez, Erick Pulga mostrou boa pontaria e fez o quarto gol da equipe baiana. >

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo ritmo. Sem ser incomodado pelo América, o Esquadrão jogava com os dez jogadores de linha no campo do adversário. O goleiro Renan Bragança precisou fazer boas intervenções para evitar o quinto gol. >

Não demorou e Ceni começou a dar rodagem para os jogadores do banco. Cauly, Luciano Juba e Erick entraram nas vagas de Ademir, Erick Pulga e Caio Alexandre, respectivamente. >

O Bahia segurou o pé e a partida perdeu um pouco de intensidade. Porém, quando o tricolor voltou a apertar, marcou mais um. Aos 33 minutos, Juba recebeu belo lançamento e fez um cruzamento perfeito para Everaldo pegar de primeira e anotar um golaço. >

Com o placar elástico, o Bahia relaxou e acabou levando um gol. Henrique aproveitou o contra-ataque e bateu na saída de Danilo Fernandes, que tocou na bola, mas não conseguiu evitar. O tento, no entanto, não tirou o brilho de mais uma goleada do Esquadrão. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 5x1 América-RN - Copa do Nordeste (3ª rodada)>

Bahia: Danilo Fernandes, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo; Gilberto, Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Willian José); Ademir (Cauly), Lucho Rodríguez (Everaldo) e Erick Pulga (Luciano Juba). Técnico: Rogério Ceni. >

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Marquinhos (Iran), Ferreira e Ítalo Melo (Henrique); Roldan (Nathan), Ricardo Bueno (Thiaguinho) e Luidy (Giva). Técnico: Leston Júnior.>

Local: Fonte Nova >

Gols: Luciano Rodríguez, aos 12 minutos, Ademir, aos 16, Erick Pulga, aos 24 e aos 31 do 1º tempo, Everaldo, aos 33 do 2º tempo , Henrique, aos 39 >

Cartão amarelo: Luidy, Ricardo Luz (América-RN)>

Público: 24.242 total>

Renda: R$ 595.172,00>