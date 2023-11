Bahia tem dia de tático de olho no São Paulo; Raul Gustavo treina normalmente

Bahia está em preparação para pegar o São Paulo. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia realizou, na manhã desta segunda-feira (27), o segundo treino de olho no duelo contra o São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a quarta-feira (29), às 20h, na Arena Fonte Nova.



De início, o grupo assistiu a um vídeo no auditório com informações sobre erros e acertos cometidos na goleada sobre o Corinthians, na última sexta-feira (24), por 5x1. Em seguida, os jogadores foram ao campo 2 do CT Evaristo de Macedo para participar de uma atividade física e técnica.

O primeiro exercício com bola aconteceu dentro de um mini-campo. A comissão separou dois times, para a realização de vários jogos. Em seguida, o treino foi focado na parte tática, em gramado aberto. No comando da atividade, o técnico Rogério Ceni fez ajustes na equipe e testou algumas opções para enfrentar o São Paulo.

Na terceira parte, o treinador orientou nova movimentação tática no campo 2, enquanto outros jogadores fizeram um exercício de bola parada no gramado 1. Por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas frontais.

Recuperado de lesão, o zagueiro Raul Gustavo participou normalmente da atividade. O defensor não atua há quase um mês, quando sentiu incômodo na coxa direita e pediu para deixar o campo no início do primeiro tempo contra o Palmeiras. O jogo, disputado no dia 28 de outubro, no Allianz Parque, terminou com derrota do Esquadrão por 1x0.