PREPARAÇÃO

Bahia tem dia de treinos técnicos por setor antes de pegar o Atlético-MG

Tricolor voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (29), na Cidade Tricolor

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 16:41

Bahia treina antes de pegar o Atlético-MG, pela Série A do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Atlético-MG. A partida será neste domingo (2), às 16h, na MRV Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (29), o Esquadrão voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

O dia no tricolor foi dedicado aos trabalhos técnicos divididos por setores. Enquanto os zagueiros e laterais fizeram atividades específicas sob o comando de Rogério Ceni e do auxiliar Nelson Simões, os volantes e meias trabalharam com o auxiliar Leandro Dell.

Já os atacantes foram orientados pelo auxiliar Charles Hembert e aprimoraram as jogadas laterais e finalizações. Recuperado de uma fratura na costela, Everaldo treinou com o grupo e tem chance de enfrentar o time mineiro.

Já o zagueiro Cuesta, com uma lesão no joelho, se dividiu entre a academia e exercícios específicos no campo. Além dele, o lateral esquerdo Ryan e o volante Acevedo estão em tratamento.