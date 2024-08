BRASILEIRÃO

Bahia tem dia de vídeo e tático de olho em duelo contra o Botafogo

Esquadrão voltou aos trabalho antes do confronto com a equipe carioca

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Botafogo, marcado para o domingo (25), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira (22), o elenco voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo.

A comissão técnica iniciou o dia exibindo um vídeo com erros e acertos do triunfo sobre o Grêmio. Logo depois, os jogadores foram para o campo e o técnico Rogério Ceni aplicou uma atividade tática em campo reduzido.

O treinador também corrigiu o posicionamento dos atletas e aprimorou as jogadas de saída de jogo e marcação. Em fase de transição física após se recuperar de lesão, o volante Rezende participou de parte do treino.

O Bahia realizará mais duas atividades antes da partida. O time volta aos treinos nesta sexta-feira (23). Com 38 pontos, o Esquadrão é o atual 5º colocado do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Botafogo é o líder do torneio, com 46.