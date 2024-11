BRASILEIRÃO

Bahia tem histórico positivo como mandante contra o São Paulo; veja os números

Rogério Ceni, porém, ainda busca o primeiro triunfo sobre o ex-clube

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni conversa com goleiros durante treino do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia se prepara para um confronto direto na tabela do Brasileirão. Nesta terça-feira (5), o tricolor recebe o São Paulo, às 21h30, na Fonte Nova, em um duelo que pode deixar os baianos mais perto do G6. Para ficar com os três pontos, o Esquadrão aposta no bom retrospecto que possui atuando em casa contra o clube paulista.

O histórico do jogo é equilibrado. Em toda a história, as equipes se enfrentaram 57 vezes, com 19 triunfos do Bahia, 17 empates e 21 vitórias do São Paulo. Mas, jogando como mandante, o time azul, vermelho e branco costuma se dar bem.

Considerando apenas partidas oficiais, foram 27 embates em terras baianas, com 12 triunfos do Esquadrão, oito empates e sete derrotas. O clube, no entanto, precisa retomar o favoritismo no duelo, já que, no último encontro na Fonte Nova, saiu derrotado por 1x0, no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

A última vez que o Bahia bateu o São Paulo foi em 2021. Também pela Série A, o atacante Rossi saiu do banco de reservas e marcou o único gol no 1x0, na Fonte Nova. Por sinal, o tricolor baiano já protagonizou duelos memoráveis contra os paulistas.

Em 2011, por exemplo, o Esquadrão conseguiu uma grande virada por 4x3 após estar perdendo por 3x1, em Pituaçu. Souza, Lulinha, Fahel e Luiz Eduardo (contra) marcaram os gols do anfitrião, enquanto Wellington, Lucas Moura e Cícero balançaram as redes para o São Paulo.

O confronto desta terça-feira (5) tem o maior peso no histórico recente, pois os times estão pertinho na tabela de classificação. O Bahia é o atual 7º colocado, com 46 pontos, enquanto o rival aparece uma posição acima, em 6º, com 51.

TABU DE CENI

Se, para o Bahia, vencer o São Paulo significará um passo importante na busca por uma vaga na Libertadores e pazes com a torcida após a derrota para o Vasco, fora de casa, o técnico Rogério Ceni também tem o seu duelo particular. Um dos maiores ídolos da história são-paulina como jogador, Ceni nunca venceu o ex-clube na condição de treinador.

Até aqui, Rogério enfrentou o rival dez vezes, dirigindo três clubes diferentes: Fortaleza, Flamengo e Bahia. Foram oito derrotas e dois empates. Já no comando do Esquadrão, perdeu duas vezes. Além do revés por 1x0, na Fonte Nova, no Brasileiro do ano passado, ele viu o Esquadrão jogar mal e cair por 3x1, no Morumbis, no primeiro turno da Série A da atual temporada.

O aproveitamento de Ceni contra o oponente é de apenas 6,7%. Para se ter uma ideia, em 2020, o treinador foi eliminado da Copa do Brasil duas vezes pelo antigo time. Primeiro, nas oitavas de final, comandando o Fortaleza, e depois nas quartas, quando já estava no Flamengo.