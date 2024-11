BRASILEIRÃO

Bahia tem mudança na zaga e no meio-campo para pegar o Juventude; veja a escalação

Esquadrão fez o último treino antes da partida no Sul do país

No lugar do zagueiro, Victor Cuesta deve entrar no time para atuar ao lado de Kanu. O setor conta ainda com Vitor Hugo e David Duarte entre as opções. Já no meio-campo, a tendência é a de que Thaciano, que volta após cumprir suspensão, fique com a vaga. Acevedo também briga pela posição.