QUEM VAI E QUEM FICA?

Bahia tem três jogadores voltando de empréstimos ao futebol europeu; Chávez é vendido

Departamento de futebol do tricolor definirá o futuro de cada atleta

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 05:00

Vitor Hugo estava emprestado ao futebol grego e pode reforçar o elenco tricolor Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O fim da temporada europeia e a proximidade da abertura da janela de transferências no Brasil significa o momento em que os clubes especulam a contratação de reforços e possíveis vendas de atletas para o velho continente. No Bahia, o cenário não é diferente, mas nas próximas semanas o departamento de futebol do tricolor terá outra missão: definir a situação de jogadores que estão voltando de empréstimos.

O Bahia tem pelo menos quatro jogadores em fim de empréstimos ao futebol europeu, três deles com situações indefinidas. O zagueiro Vitor Hugo, por exemplo, estava no Panathinaikos, da Grécia, desde o início do ano. Por lá ele atuou em 10 partidas, oito na condição de titular, mas não será comprado pela equipe grega.

Como tem vínculo com o tricolor até 2026, a tendência é a de que ele seja reintegrado ao elenco de Rogério Ceni. Aos 33 anos, Vitor Hugo chegou ao Bahia no ano passado após ser comprado junto ao Trabzonspor, da Turquia. A expectativa era de que o zagueiro elevasse o patamar da equipe. No entanto, apesar da sequência no time titular, ele ficou marcado por falhas no primeiro ano. O defensor fez a pré-temporada junto com o restante do elenco, em Manchester, mas da Inglaterra seguiu para o Panathinaikos.

Lens tem acordo com o Bahia para comprar o lateral Chávez Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Quem não deve ser aproveitado pelo Esquadrão a partir do segundo semestre é o volante Diego Rosa. Uma das promessas do Grupo City, ele foi contratado em definitivo pelo Bahia no ano passado, mas não conseguiu se firmar. Esse ano, o jogador disputou três pelo tricolor, dois com o time alternativo e um pela equipe principal, todos no Campeonato Baiano.

Diego Rosa chegou a passar por um momento turbulento por conta de cobranças da torcida. Em fevereiro, ele foi emprestado ao Lommel SK, time do Grupo City na Bélgica. O brasileiro marcou dois gols e deu quatro assistências em 13 jogos, ajudando a equipe a conquistar o título da segunda divisão belga, garantindo o acesso à primeira divisão.

Outro que está em fim de empréstimo é o goleiro Gabriel Souza. Considerado uma promessa da base do Bahia, o jogador de 19 anos foi cedido ao Portimonense no ano passado. Ele atuou apenas pela equipe sub-23 do clube português, que foi rebaixado à segunda divisão. O contrato com o tricolor é válido até o fim de 2025.

NÃO VOLTA

Quem sabe que não voltará ao Bahia é o lateral esquerdo Chávez. Uma das contratações mais caras do clube baiano, o equatoriano está emprestado ao Lens, da França, desde o início da temporada, e será adquirido em definitivo.