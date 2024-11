BRASILEIRÃO

Bahia terá mudança no ataque contra o São Paulo; veja provável escalação

Esquadrão faz confronto direto com o clube paulista, nesta terça-feira (5)

O treinador será obrigado a mexer no ataque, já que o meia-atacante Thaciano recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O uruguaio Luciano Rodríguez deve ser escalado na função, já que Biel, que era cotado para ficar com a vaga, está machucado.

O Bahia é o atual 7º colocado do Brasileirão, com 46 pontos, e faz um confronto direto com o São Paulo, que está uma posição acima, com 51.