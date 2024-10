RETA FINAL

Bahia terá pelo menos dois reforços para enfrentar o Vasco em São Januário

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Cruzeiro, fora de casa, o Bahia mira um outro confronto direto no Brasileirão. Na próxima segunda-feira (28), o Esquadrão enfrentará o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Para o duelo, a equipe terá pelo menos dois reforços.