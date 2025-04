CAMINHO ATÉ A FINAL

Bahia vai enfrentar Paysandu na 3ª fase da Copa do Brasil; veja confrontos

As partidas estão previstas para ocorrer nos dias 30 de abril e 21 de maio

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil aconteceu nesta quarta-feira (9), na sede da CBF e o Bahia conheceu o seu caminho até a final. O Paysandu será o rival do Esquadrão na próxima fase. A partida de ida ocorre no Pará, enquanto a volta será decidida na Arena Fonte Nova. Os confrontos estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente.>

As equipes foram divididas em dois potes. Segundo o ranking da CBF, as 16 melhores integraram o Pote 1, enquanto os demais clubes entraram no Pote 2. Os 12 times que se classificaram diretamente para esta etapa do torneio, como o Bahia juntam-se aos outros 20 clubes que conquistaram a vaga após triunfarem nas duas primeiras rodadas eliminatórias. >