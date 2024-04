ESPORTES OLÍMPICOS

Bahia vai inaugurar novo Centro de Treinamento Olímpico na Cidade Baixa

Tricolor vai fazer parceria com a prefeitura; espaço será em frente a Restaurante Popular da região

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de abril de 2024 às 15:00

Projeto do Centro de Treinamento Olímpico do Bahia Crédito: Divulgação

Uma parceria do Bahia com a prefeitura de Salvador vai levar um Centro de Treinamento (CT) Olímpico para a região da Cidade Baixa. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova Arena Esportiva Governador Antônio Balbino, na manhã desta segunda-feira (1º).

O centro ficará em um galpão de 8 mil metros quadrados, na Rua Barão de Cotegipe, nas proximidades do Largo de Roma. Segundo Bruno Reis, a reforma e readequação do local serão de responsabilidade da prefeitura, que cederá a administração do local para o Bahia. O projeto terá investimento de R$ 2 milhões, com prazo de entrega no fim de 2024. O espaço será localizado em frente a um novo Restaurante Popular que será inaugurado na região.

“Vai ter um impacto social muito grande. Serão diversas modalidades esportivas que vão atender as crianças da Cidade Baixa de forma gratuita. Elas terão o acompanhamento psicossocial, de instrutores, além de lanches. Essa parceria com o Bahia possibilita que milhares de jovens possam se tornar atletas de alto rendimento”, disse o prefeito.

O presidente tricolor, Emerson Ferretti, conta que sua gestão trabalha com projetos de esportes olímpicos desde dezembro de 2023, dois meses antes de assumir o clube. A intenção é que a nova arena seja a casa do Bahia para modalidades individuais e coletivas.

“Esse é o primeiro passo na criação das modalidades olímpicas do Bahia. Ter um lugar para poder trabalhar nossas atividades e desenvolver nossas equipes e atletas. A nossa gestão desde o início procurou a prefeitura para ter um parceiro nesse projeto. A partir de agora, a gente trabalha para que o torcedor do Bahia também tenha como torcer para o clube fora do campo de futebol”, afirmou Emerson.

Um post publicado pela agência de marketing esportivo MCS, com a qual o clube firmou parceria no mês de março, indica a prática de basquete e tênis de mesa no local. No entanto, Emerson afirma que o projeto ainda está sendo estruturado e as modalidades não estão definidas.

De acordo com Bruno Reis, o novo espaço se soma a outras parcerias que a prefeitura tem com alguns clubes da capital. “Nós temos a parceria com o Grupo City, onde fizemos campos de grama sintética e eles administram 10 espaços com escolinhas que atendem mais de 4 mil crianças. Também temos uma parceria com Vitória, para o uso do estacionamento, que nós estamos implantando para atender o Parque Social de Canabrava", finalizou.