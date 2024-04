INCENTIVO AO ESPORTE

Arena Multiuso vai homenagear Antônio Balbino

Obras devem começar em até 30 dias e terá investimentos de R$ 162 milhões

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de abril de 2024 às 10:18

Arena Multiuso Crédito: Divulgação

Quase 15 anos após a demolição do antigo Ginásio Antônio Balbino, os amantes do esporte olímpico ganharão uma nova casa em Salvador. A ordem de serviço para a construção da nova Arena Multiuso foi assinada na manhã desta segunda-feira (1) pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. A arena será nomeada de Arena Esportiva Governador Antônio Balbino, em homenagem ao ex-governador.

A arena terá a capacidade para 12,5 mil pessoas e será construída na região do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções. Também estão previstos uma praça de alimentação, estacionamento e climatização. As cadeiras mais próximas à quadra serão retráteis. Serão investidos R$162 milhões para o projeto, com previsão de entrega em 24 meses. A previsão é que as obras comecem em até 30 dias. Além de esportes, o espaço poderá receber eventos musicais.

"Era um equipamento que faltava na nossa cidade, desde a demolição do Balbininho em 2010, Salvador deixou de ter uma grande arena esportiva as diversas modalidades esportivas, perdemos em competitividade para outras praças. Demos início a essa grande obra, com investimentos de R$162 milhões, capacidade de 12 mil pessoas, climatizada, arquibancada retrátil. É um equipamento versátil que pode ter diversos formatos para diversas competições esportivas, eventos festivos, de negócios, realizar shows nacionais e internacionais", afirmou o prefeito Bruno Reis.

Assinatura da ordem de serviço da Arena Multiuso Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Presente no anúncio, o presidente do Bahia, Emerson Ferretti, falou sobre a importância do equipamento para a cidade e também para o clube, que vai implantar modalidades olímpicas. "É uma necessidade da cidade. A gente está muito feliz, ainda mais no momento que o Bahia está criando modalidades olímpicas, vai investir no projeto olímpico", disse.

O secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Carlos, destacou que o equipamento vai movimentar também a economia da cidade. "Alavanca o turismo, fortelece a economia, promove a cidade para o mundo, quando a gente promove eventos musicais, culturais, campeonatos, como vai acontecer, leva o nome de Salvador para o mundo. A gente oportuniza as pessoas a virem a Salvador, a participar de eventos, e também fortalece a economia de Salvador, desde o setor hoteleeiro, vendedora de acarajé", afirma.

Serão 4 grandes equipamentos que serão complementares: a Arena Esportiva. O Parque dos Ventos, que terá os equipamentos aproximados para o encaixe da Arena Esportiva. A Arena Daniela Mercury, onde é realizado o Festival da Virada.

O antigo Ginásio Antônio Balbino foi a casa dos esportes olímpicos na capital. O local ficava localizado na Ladeira Fonte das Pedras, ao lado da antiga Fonte Nova e recebeu diversos eventos, com destaque para as lutas do então campeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas. O espaço fazia parte de um complexo que também contava com uma piscina olímpica. Foi demolido em 2010 para a construção da nova Arena Fonte Nova, sede da Copa do Mundo de 2014. Um estacionamento foi construído no local.

Nos anos seguintes, novos locais foram entregues na tentativa atender a demanda de esportes olímpicos na capital. O Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, com capacidade para 2 mil pessoas, que foi entregue em 2014 e recebeu os jogos da equipe de basquete do Vitória no Novo Basquete Brasil (NBB). A nova Piscina Olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, entregue em 2016.