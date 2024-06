FUTEBOL

Bahia vence Juventude e amplia liderança em seu grupo na Série A2 do Brasileirão Feminino

O placar foi de 3 a 0 e os gols foram marcados por Ellen, Letícia e Juliana

Da Redação

Publicado em 8 de junho de 2024 às 17:08

Bahia venceu Juventude com autoridade Crédito: Letícia Martins/E.C. Bahia

No retorno do time feminino à Fonte Nova depois de dois anos, o Bahia venceu o Juventude por 3 a 0 em confronto direto na Fonte Nova, na tarde deste sábado (8). Além do triunfo diante de sua torcida, o resultado garantiu às Mulheres de Aço a liderança do Grupo da Série A2 do Brasileirão Feminino. Os gols da partida foram marcados por Ellen, no primeiro tempo, e Letícia, na segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 13 pontos após seis jogadas disputadas e ampliou a distância para o próprio Juventude, que ocupa a segunda colocação com 9 pontos. O time gaúcho, porém, tem um jogo a menos a disputar. Mesmo assim, o Bahia só depende de si nas duas próximas rodadas para garantir a primeira colocação na sua chave rumo às quartas de finais do campeonato.

O triunfo do Esquadrão começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, em pressão na saída de bola do Juventude, Ellen aproveitou o vacilo da zaga, driblou e chutou forte para marcar o primeiro. Depois, o Bahia seguiu pressionando, mas sem ser assertivo nas subidas ao ataque. Atrás, no entanto, o Tricolor não sofreu grandes perigos.

Na volta para o segundo tempo, o jogo mudou e as gaúchas começaram a pressionar. No entanto, uma expulsão no Juventude aos 15 minutos esfriou o ímpeto das visitantes. Com a superioridade numérica, o Bahia teve ainda mais espaço na frente e, logo aos 20 minutos da segunda etapa, Vilma fez bela jogada que acabou no gol da atacante Letícia.