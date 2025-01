DEU TRICOLOR BAIANO

Bahia vira, derrota o Desportivo Brasil e avança para terceira fase da Copinha

Gol foram de Diego Silva e Guilherme

O jogo começou complicado para o Bahia, que viu o Desportivo Brasil criar as melhores oportunidades. O time adversário dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 39 minutos, com um golaço de Alysson, que acertou o ângulo tricolor com um chute de longa distância.