ELIMONATÓRIAS

Macedônia do Norte x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada das Eliminatórias da Uefa, a partida será disputada na Arena Toše Proeski, Escópia, às 15h45

Macedônia do Norte e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), na Arena Toše Proeski, em Escópia, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Macedônia do Norte x Bélgica ao vivo

Macedônia do Norte

Líder do Grupo J, a Macedônia do Norte soma quatro pontos em duas partidas. A equipe venceu o Liechtenstein por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com o País de Gales. Invicta em casa desde junho de 2023, a seleção acumula quatro vitórias e três empates no período. >