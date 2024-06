PREPARAÇÃO

Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o São Paulo

Esquadrão encara o time paulista neste domingo (30), no Morumbi

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 14:33

Esquadrão se prepara para partida fora de casa contra o São Paulo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo. A partida será neste domingo (30), às 16h, no Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na manhã desta sexta-feira (28), o elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e a comissão técnica exibiu um vídeo com lances do triunfo sobre o Vasco. Na sequência, os jogadores fizeram um trabalho na academia e seguiram para o campo.

O técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico no qual dividiu o grupo em dois e usou metade do campo. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Vasco foi liberado para atividades regenerativas. Os outros atletas participaram de um trabalho tático com a equipe sub-20.