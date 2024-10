BRASILEIRÃO

Bahia volta aos treinos e inicia a preparação para o confronto com o Vasco

Esquadrão terá dois retornos para o duelo contra o time carioca

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 17:59

Bahia voltou aos treinos de olho na partida contra o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia iniciou a preparação para o confronto com o Vasco. Na tarde desta segunda-feira (21), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e voltou aos treinos de olho no confronto que acontecerá na segunda-feira (28), em São Januário.

No retorno aos trabalhos, o time começou o dia com uma atividade física dividida em estações sob o comando do preparador Danilo Augusto. Na sequência, Rogério Ceni entrou em ação.

O treinador dividiu o grupo em dois times e promoveu um treino técnico. Em outro momento, os jogadores fizeram atividades setorizadas com foco na construção ofensiva.