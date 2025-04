BRASILEIRÃO

Bahia x Ceará: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (21), às 20h

Marina Branco

Publicado em 21 de abril de 2025 às 16:00

Tentando se recuperar da derrota de 3x0 para o Cruzeiro na rodada anterior e buscando o primeiro triunfo no Brasileirão em 2025, o Bahia enfrentará o Ceará nesta segunda-feira (21), às 20h, em casa, na Arena Fonte Nova. Pela 5ª rodada do campeonato, o tricolor busca encerrar a sequência sem vencer que traz dos confrontos com Corinthians, Santos, Mirassol e Cruzeiro.>

O Bahia que joga a Libertadores não é o mesmo que atua no Brasileirão. Enquanto na competição internacional o time joga de maneira firme e organizada, no torneio nacional nada vem se conectando bem, culminando na zona de degola que hoje abriga o Bahia acostumado ao topo da tabela no ano passado.>

Atualmente, o Bahia ocupa a 19ª colocação na classificação, com quatro pontos, frente aos sete do Ceará na parte de cima do campeonato. Vindo do acesso da Série B no ano anterior, o Vozão vive boa fase após um empate com o Bragantino, triunfos contra Grêmio e Vasco, e derrota para o Juventude. >

TRANSMISSÃO

A partida entre Bahia e Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal de televisão SporTV e pela plataforma de streaming Premiere. >

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.>

Ceará: Fernando Miguel, Fabiano, Marlon, Éder e William Machado; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé. >

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS), assistido por Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) é o quarto árbitro.>