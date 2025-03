COPA DO NORDESTE

Bahia x Ceará: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor recebe o rival cearense em jogo atrasado da quarta rodada do Nordestão

O Bahia tem um novo desafio pela Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (26), o tricolor encara o Ceará, na Fonte Nova, pelo jogo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste. Em meio a maratona de jogos decisivos que vem enfrentando, a tendência é a de que o Esquadrão coloque em campo um time alternativo, repetindo o que fez no triunfo por 2x1 sobre o CSA. >

O tricolor lidera o grupo B da Copa do Nordeste, com 10 pontos, mesmo com dois jogos a menos. O time baiano está empatado com CSA e Ceará, mas leva vantagem no saldo de gols. Confira informações sobre a partida. >