BRASILEIRÃO

Bahia x Cruzeiro: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia tem pela frente um confronto direto pelo G6 do Brasileirão. Nesta sexta-feira (18), o time baiano enfrenta o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada da competição. As duas equipes estão coladas na tabela. Enquanto o Esquadrão é o 7º colocado, com 45 pontos, a Raposa aparece uma casa abaixo, com 43. O técnico Rogério tem problemas para montar o time, já que Arias e Caio Alexandre estão suspensos, mas ganhou os retornos de Everton Ribeiro, Biel e Acevedo. Confira informações sobre a partida.