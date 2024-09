CLÁSSICO NORDESTINO

Bahia x Fortaleza: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Destaques do futebol nordestino na Série A do Brasileirão, Bahia e Fortaleza vão medir forças neste sábado (21). Os tricolores se enfrentam às 21h, no estádio Castelão, pela 27º rodada da competição. Fora de casa, o Bahia busca o triunfo para se manter na zona de classificação da Libertadores e abrir distância dos concorrentes. O Esquadrão não terá o zagueiro Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cuesta deve ficar com a vaga.