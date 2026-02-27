BAIANÃO

Bahia x Juazeirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam neste sábado (28), às 17h, na Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:00

Juazeirense x Bahia pela 7ª Rodada do Campeonato Baiano 2026 Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

A semifinal do Campeonato Baiano coloca frente a frente Bahia e Juazeirense neste sábado (28), às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto em jogo único é decisivo e vale vaga na grande final do estadual.

Onde assistir Bahia x Juazeirense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube) e pelo canal TV Vitória (YouTube).

Bahia

O Tricolor chega embalado após fazer a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano, terminando na liderança com 23 pontos conquistados em nove jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni apresentou grande equilíbrio, com um ataque eficiente e uma defesa consistente, somando 26 gols marcados e apenas nove sofridos — desempenho que garantiu o direito de decidir a semifinal em casa.

Apesar da excelente campanha no estadual, o Bahia vem de uma eliminação recente na fase preliminar da Libertadores, após vencer o O’Higgins no tempo normal, mas acabar derrotado nos pênaltis. Agora, o foco total é o título estadual.

Juazeirense

A Juazeirense avançou para a semifinal após terminar a primeira fase na quarta colocação e chega motivada para surpreender fora de casa. A equipe busca recuperação após eliminação na Copa do Brasil, quando caiu nos pênaltis diante do Capital-DF. O time comandado por Carlos Rabello aposta na organização defensiva e na eficiência ofensiva para tentar avançar à final.

Prováveis escalações de Bahia x Juazeirense

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Santiago Ramos, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Juazeirense: Pedro Campanelli; Eduardo Rosado, Vitinho, Zé Romário e Daniel Nazaré; Breno Rayck, Luan, Elivélton, Marlon Almeida; Anderson Pato e Adriano Pardal. Técnico: Carlos Rabello.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Juazeirense

Competição: Campeonato Baiano 2026 – Semifinal

Data: Sábado, 28 de fevereiro de 2026

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira