NORDESTÃO

Bahia x Maranhão: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Garantido na segunda fase da Copa do Nordeste, o Bahia volta a entrar em campo pela competição regional. Neste domingo (24), o tricolor recebe o Maranhão, na Fonte Nova, pela 7ª rodada da competição. O time tenta um triunfo para confirmar o primeiro lugar geral do torneio, mas o técnico Rogério Ceni deve fazer mudanças na equipe. O treinador conta com dois desfalques certos: o volante Rezende está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral Arias está na seleção da Colômbia. Confira informações sobre as partidas: