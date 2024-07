BRASILEIRÃO

Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Longe de casa, o Bahia tem mais um duelo direto no Brasileirão. Neste domingo (7), o tricolor encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 15ª rodada. Os dois times estão colados na tabela, ambos empatados com 27 pontos, mas o alviverde leva vantagem no saldo de gols. No considerado “jogo de seis pontos”, o Esquadrão precisa melhorar o seu desempenho como visitante para voltar com os três pontos e abrir vantagem sobre um concorrente direto. Rogério Ceni deve repetir a escalação que venceu o Juventude na Fonte Nova. Confira informações sobre a partida.