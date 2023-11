Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

A eletrizante goleada de 5x1 sobre o Corinthians, fora de casa, foi importante ao Bahia. Embora não tenha sido o suficiente para tirar o tricolor da zona de rebaixamento, faz o time voltar a depender apenas das próprias forças para escapar da degola, e ainda traz confiança nesta reta final do Brasileirão. Mas é preciso seguir vencendo. Para isso, o Esquadrão receberá o São Paulo na Arena Fonte Nova.



O jogo, pela 36ª rodada da Série A, está marcado para essa quarta-feira (29), às 20h. Do lado do Bahia, há os retornos do atacante Everaldo e do zagueiro David Duarte, que cumpriram suspensão na última partida, assim como de Raul Gustavo, recuperado de lesão. Fica a dúvida se o técnico Rogério Ceni vai repetir a equipe com três zagueiros e sem centroavante referência, utilizada contra o Corinthians.