FUTEBOL

Ancelotti testa mudanças no ataque da seleção brasileira

Técnico italiano treina equipe com Matheus Cunha e Raphinha

Agência Brasil

Publicado em 8 de junho de 2025 às 20:13

O atacante Raphinha Crédito: Rafael Ribeiro/ CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti optou pela entrada dos atacantes Matheus Cunha e Raphinha na equipe titular da seleção brasileira em treino realizado neste domingo (8), no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, na capital paulista. Com isso, há a possibilidade de o Brasil iniciar com novidades a partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. >

Caso Matheus Cunha e Raphinha sejam confirmados, respectivamente nas vagas de Richarlison e de Estevão, a seleção deve começar o confronto com os paraguaios, a partir das 21h45 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (10), com a seguinte formação: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.>

Também neste domingo o volante Casemiro falou da sua expectativa para o confronto com o Paraguai. Na opinião do jogador do Manchester United (Inglaterra), brasileiros e paraguaios devem protagonizar um confronto equilibrado: “Será um jogo de muita posse de bola, o Paraguai querendo jogar na transição. Foi um pouco assim no primeiro jogo, a gente tentando furar e eles na transição com jogadores de qualidade, velozes e diretos na frente. Não será tão diferente aqui. Jogo de equilíbrio mental, de ter a tranquilidade de saber o momento certo”.>