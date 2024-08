BRASILEIRÃO

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Vitória vão escrever a história de mais um clássico Ba-Vi. Neste domingo, os dois principais clubes do estado se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Fonte Nova, com mando de campo do Esquadrão, e apenas os tricolores terão acesso ao estádio. O técnico Rogério Ceni deve escalar força máxima para tentar um triunfo sobre o maior rival. Jogadores como Gilberto e Ademir, machucados, são desfalques.

Pelo lado do Leão, Thiago Carpini vai para o seu primeiro Ba-Vi com uma ausência importante. Um dos destaques do rubro-negro, o meia-atacante Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A expectativa é a de que o treinador monte o Leão com três volantes, apostando na velocidade pelos lados do campo. Confira as informações sobre a partida