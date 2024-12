NATAÇÃO

Baiana de 15 anos participa pelo segundo ano da Travessia Itaparica-Salvador

Luísa Sugimoto, da categoria Juvenil 1, é integrante da seleção brasileira de águas abertas e uma das promessas do esporte nacional

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de dezembro de 2024 às 19:45

Luísa Sugimoto participa pelo segundo ano da Travessia Itaparica-Salvador Crédito: Divulgação

A nadadora baiana Luísa Sugimoto, de 15 anos, vai participar pela segunda vez da Travessia Itaparica-Salvador (TIS), na categoria Juvenil 1. A atleta integra a seleção brasileira de águas abertas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e acumula 44 medalhas e 7 troféus conquistados em competições nacionais e internacionais somente em 2024. A 9ª edição da TIS ocorre neste final de semana (21 e 22).

Representando a CBDA, Luísa estreou em competições internacionais com resultados expressivos. Na Copa Pacífico de Águas Abertas, realizada no Equador, em agosto, garantiu o 2º lugar na categoria 14/15 anos e conquistou a medalha de ouro no revezamento misto 4x1500m. Em setembro, no Campeonato Mundial de Águas Abertas, realizado em Alghero, na Itália, terminou em 27º lugar na prova de 5 km, sendo a 2ª melhor sul-americana, além de conquistar a 9ª posição no revezamento misto 4x1500m.

No início de dezembro, durante a última etapa do Campeonato Brasileiro e do Circuito Sul-americano de Águas Abertas, em Inema, Luísa brilhou ao conquistar o título sul-americano por clubes e por seleções na categoria infantil (10 km). No revezamento misto 4x1500m, foi campeã sul-americana infantil por clubes e seleção, tanto na prova de 5 km quanto na de 10 km. Já no Campeonato Brasileiro, alcançou o vice-campeonato juvenil nas provas de 10 km, 5 km e no revezamento misto 4x1500m.

Para 2025, os planos de Luísa e do seu treinador Luis Rogério Arapiraca são participar das seletivas da Copa Pacífico, Sul-americano Juvenil, se manter entre as três primeiras no ranking nacional de piscina nas provas e 400/800 e 1.500 metros e estar entre as três primeiras no ranking nacional de maratonas aquáticas.