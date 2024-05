Baiana Raissa Machado conquista medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico

As brasileiras dominaram o pódio nesta terça-feira (21), quinto dia do Mundial de Atletismo Paralímpico, em Kobe, no Japão. Com direito a recorde mundial, a baiana Raissa Machado conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo F56 (atletas que competem sentados).