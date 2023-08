Baiano fatura medalha de bronze no Pan-Americano Júnior de Karatê

Christian Gabriel ficou com a medalha de bronze no Pan-Americano Júnior. Crédito: Reprodução/Instagram

O Brasil ficou em segundo lugar no Campeonato Pan-Americano Cadete, Júnior e Sub-21, realizado em Santiago, no Chile, na semana passada. Ao todo, foram nove medalhas de ouro, sete pratas e 18 bronzes no torneio, um desempenho que colocou o país atrás apenas dos Estados Unidos - com 13 ouros, além de 12 pratas e 10 bronzes.



Entre os atletas nacionais que conquistaram um lugar no pódio, está o baiano Christian Gabriel. O atleta faturou o bronze na categoria masculina Júnior Kumite +76kg. Para chegar lá, ele disputou cinco lutas. Venceu o colombiano Nicolas Gamboa (6x2) e o peruano Lucas Emanuel Beltran Zoppi (11x6), até ser derrotado pelo equatoriano Cesar Antonio Vallejo (6x3) na quarta rodada.

Na repescagem, Christian ficou no 6x6 com o venezuelano Sifian Romario Alchaer El Chaer, mas se deu melhor na vantagem de pontos e conquistou a medalha. Além do baiano, o Felipe Vasquez Jaque também levou o bronze. Já o ouro ficou com Vallejo e a prata, com o americano Michael Molinero.

O Pan-Americano Cadete, Júnior e Sub-21 é o maior torneio de karatê de base nas Américas. Na edição de 2023, o torneio recebeu quase mil karatecas, de 24 países. Ao todo, o Brasil teve 89 atletas inscritos na disputa, mesma quantidade do Canadá. A maior delegação foi a dos Estados Unidos, com 97 atletas, seguido do Chile, com 96.

Foram 52 disputas, somando todas as divisões, entre as idades de 12 até 21 anos. A melhor performance do Brasil foi no Sub-21, com quatro medalhas de ouro. Foi o país que mais conquistou títulos na categoria, seguido dos Estados Unidos, com três.

O domínio nacional também aconteceu no Cadete, com três ouros, empatado com a Venezuela. Já no Júnior, os americanos tiveram desempenho melhor: subiram ao lugar mais alto do pódio cinco vezes, seguidos do Equador, com três.