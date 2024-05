SAÚDE EM FOCO

Baiano Robson Conceição inaugura academia de alta qualidade

Lauro de Freitas vai ganhar um novo endereço destinado ao boxe. Comandada pelo pugilista baiano Robson Conceição, a academia Gold Boxing & Fitness será inaugurada e vai oferecer experiência no treinamento de boxe, para todas as idades.

Liderada pelo medalhista olímpico, o baiano Robson Conceição, a academia vai oferecer aulas para crianças a partir dos 4 anos, até treinamentos avançados para adultos, turmas para jovens, idosos, pessoas com deficiência e mulheres.

"A Gold Boxing & Fitness é mais do que uma academia, é uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo boxe e pelo condicionamento físico. Estamos entusiasmados em abrir nossas portas e compartilhar nossa paixão pelo boxe com a comunidade.”, disse Robson Conceição.

A academia vai oferecer instrução de alta qualidade, ambiente amigável e inclusivo a partir do dia 13 de maio, no L1 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.