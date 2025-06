DE VOLTA AO LAR

Barcelona anuncia retorno ao Camp Nou depois de reforma; veja fotos

Estádio está fechado há quase dois anos, mas vai voltar a receber jogos em agosto

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:03

Camp Nou em reforma Crédito: Divulgação/Barcelona

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a data da reinauguração do Camp Nou. Após um período de reformas, o estádio voltará a receber partidas no dia 10 de agosto, durante a tradicional celebração do Troféu Joan Gamper. Pelas redes sociais, o clube divulgou a novidade com o lema “Volte para casa, vibre”, campanha que busca reforçar o vínculo entre os torcedores e o time catalão. >

Inicialmente, a reabertura será parcial. Segundo o site oficial do clube, ainda restam etapas importantes a serem concluídas, como a construção do terceiro anel, o anel VIP duplo, a instalação da cobertura e a finalização de alguns espaços internos. Com a reformulação, o estádio passará a ter 105 mil lugares e se isolará ainda mais como o maior da Europa. >

