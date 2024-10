CUIDADOS MÉDICOS

Barcelona informa que Yamal sofreu distensão e só volta 'totalmente recuperado'

O jogador de 17 anos sofreu a lesão na vitória da Espanha sobre a Dinamarca por 1x0, no último sábado (12)

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que testes confirmaram que o atacante Lamine Yamal sofreu apenas uma distensão no tendão esquerdo. O jogador de 17 anos sofreu a lesão na vitória da Espanha sobre a Dinamarca por 1 a 0, no sábado, pela Liga das Nações.

Ele foi substituído nos acréscimos, sentindo desconforto na coxa esquerda, e saiu mancando do vestiário até o ônibus após o confronto. Yamal passou por uma ressonância magnética, no domingo, e a comissão técnica da Espanha "para evitar qualquer risco de lesão" o liberou para fazer o tratamento em Barcelona. O lateral-direito Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid, foi convocado para a vaga de Yamal.