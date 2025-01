LA LIGA

Barcelona leva Dani Olmo e Pau Víctor para viagem da Supercopa da Espanha mesmo proibidos de jogar

Os jogadores não têm licença para entrar em campo por descumprimento de regras de controle financeiro pelo clube

Nesta segunda-feira (6), foi divulgada a lista de relacionados do Barcelona para a Supercopa da Espanha, e duas presenças chamaram atenção: Dani Olmo e Pau Víctor. Impedidos de jogar pelo clube, ambos viajarão para a Arábia com os culés, confundindo o mundo da bola.

Olmo e Víctor não podem defender o Barcelona por estarem em situação irregular no clube. Descumprindo regras de controle financeiro da La Liga, o Barcelona teve as inscrições de ambos canceladas na virada de ano, proibindo que eles entrem em campo.

As licenças foram negadas pela liga nacional e pela Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) após o Barcelona descumprir o prazo de envio da documentação que permite um aumento no orçamento da folha salarial. A próxima tentativa do clube, então, é fazer uma petição ao Conselho Superior do Desporto (CSD) da Espanha.