Batalhão de Choque, Graer e Polícia Montada vão atuar em esquema de segurança para o BaVi

Partida será na Fonte Nova

Publicado em 5 de abril de 2024 às 14:10

Bepe e Esquadrão de Polícia Montada ajustam esquema de segurança para o BaVi deste domingo (7) Crédito: Matheus Landim/GOVBA

O esquema de segurança para o BaVi do próximo domingo (7) já está definido. Na quinta-feira (4), um exercício envolvendo o Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e o Esquadrão de Polícia Montada serviu para demonstrar como vai ser a atuação conjunta com policial e cavalo. O jogo está marcado para acontecer na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai definir o campeão baiano de 2024.

A intenção da atividade é prevenir tumultos e confusões dentro e no entorno do estádio. Serão utilizadas 22 duplas de policial/cavalo nesta ação. Eles estarão de prontidão para impedir brigas que, por ventura, possam ocorrer.

Também vão atuar integrantes do Batalhão de Choque, da Academia de Polícia, Rondas Especiais (Rondesp), Grupamento Aéreo (Graer) e outras companhias especializadas.

O major PM Moreno, comandante do Esquadrão de Polícia Montada, destaca a importância de atividades como essa, integrando as diversas unidades da corporação: “as tropas irão trabalhar em conjunto e simular algumas ocasiões que podem ocorrer nesses grandes eventos, como esse do BaVi”.

De acordo com ele, além da preparação do efetivo, atividades como essa também buscam dar mais tranquilidade aos animais, diminuindo a reação deles a possíveis gritarias e bombas que possam ocorrer.

Durante o treinamento, os policiais assistiram a uma palestra em que foi abordado o papel de cada integrante da tropa na ação. Discutiram, ainda, a importância de alinhar a atuação das diversas unidades antes, durante e após o jogo, com orientações e troca de experiências.

O capitão da Polícia Militar da Bahia (PMBA) Thiago Bezerra, comandante da 1ª Companhia do Bepe, explica que a intenção desse exercício é garantir a segurança da comunidade baiana: “a gente está treinando justamente para lidar com o BaVi, que é um evento de grande magnitude. A tropa tem recebido com bastante entusiasmo, visto que há um clamor por maior especialização. Então, quando há oportunidade da gente alinhar procedimentos e nos especializar dentro daquilo que a gente já conhece, a gente consegue ter um retorno muito bom no que se refere ao entusiasmo para essa atividade”.

A expectativa é de que a torcida do Bahia lote o estádio. Por recomendação do Ministério Público, o clássico será de torcida única.

O capitão Thiago deixou uma mensagem de paz para quem for assistir ao jogo: “os policiais militares estarão presentes. Que eles possam contar com o Bepe, com a Polícia Militar da Bahia de modo geral, para garantir a segurança deles quando necessário for”.

Esquadrão de Polícia Montada

Atualmente, o Esquadrão de Polícia Montada conta com 57 cavalos, das raças Brasileiro de Hipismo e Puro Sangue Lusitano. O governo estadual já autorizou a Polícia Militar a adquirir mais 40 animais. Para isso, disponibilizou recursos da ordem de R$ 1,3 milhão.