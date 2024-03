APRESENTADO

Apto para estrear no BaVi, volante Luan Santos revela não sentir mágoa de Rogério Ceni

O atual técnico do Bahia foi treinador do novo reforço do Vitória no São Paulo

Publicado em 18 de março de 2024 às 19:09

Luan Santos foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado no fim da primeira janela de transferências para reforçar o meio de campo do Vitória, o volante Luan Santos foi apresentado oficialmente na sala de imprensa do Barradão, nesta segunda-feira (18). Treinado por Rogério Ceni, atual comandante do Bahia, o novo jogador do Leão revelou que não guarda mágoas do ex-treinador.

“Mágoa nenhuma. Acabei reencontrando o Rogério em uma partida do ano passado, São Paulo e Bahia. Fui lá, cumprimentei e abracei ele e a comissão, trabalhei na base com membros da comissão dele. O Rogério você dispensa comentários para falar dele no São Paulo, o cara é um ídolo, e aprendi muito com ele. Infelizmente no primeiro treino dele que eu seria titular acabei machucando e tive uma lesão muito grave, onde durou praticamente cinco para seis meses. Perdi um pouco de espaço devido a essa lesão, tive que ter paciência para trabalhar e reconquistar o meu espaço” disse.

O Vitória será a segunda equipe profissional na carreira de Luan Santos, que chegou ao São Paulo em 2010, para as categorias de base e estreou pelo clube paulista em 2018. Pelo tricolor, o volante disputou 165 partidas, onde marcou cinco gols. Um deles foi no jogo do título do Paulistão de 2021.

“Não acredito que tenha dado errado. Infelizmente, em 2022, tive uma lesão muito grave, e todo jogador está sujeito a isso. Acabei passando por um momento muito difícil, onde tive que me recuperar de um processo de cirurgia. Graças a Deus, depois disso não tive nenhum problema, estou recuperado 100%. Futebol é assim, cada jogador tem seu momento. Tinham jogadores na minha posição com muita qualidade, que eu sempre respeitei e trabalhei esperando minha oportunidade. Mesmo pensamento que eu tinha no São Paulo, eu tenho aqui no Vitória. Se tiver que jogar cinco minutos ou 90 minutos, eu vou jogar da melhor forma possível para ajudar”, comentou o volante sobre a forma física no antigo clube.

Ansiedade

A estreia de Luan Santos pode ser justamente no clássico BaVi, que acontecerá nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Fonte Nova. A demora da estreia se deve pelo fim do período de inscrições no Campeonato Baiano. Sobre a expectativa pela realização da primeira partida como jogador do Leão, o volante disse que a ansiedade está grande. na coletiva, ele também comentou sobre a impressão que teve da torcida.

“Acompanhei dois jogos aqui no Barradão, e uma coisa que mexeu comigo foi a torcida. Eles são apaixonados pelo clube. Não vejo a hora de estrear com essa camisa, jogar e poder dar alegria para eles”.