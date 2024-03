COPA DO NORDESTE

Em melhor fase em relação ao último BaVi, Vitória reencontra Bahia no segundo clássico do ano

Confronto válido pela Copa do Nordeste será na quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova

Publicado em 18 de março de 2024 às 18:53

Léo Naldi pode estrear contra o Bahia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após superar o Bahia de virada dentro do Barradão no Campeonato Baiano, o Vitória agora precisará ir à Arena Fonte Nova para voltar a disputar o clássico BaVi em 2024. Nesta quarta-feira (20), às 21h30, o confronto baiano estará valendo pela 6ª rodada da Copa do Nordeste e contará com mudanças no time do Vitória em relação ao primeiro clássico.

A fase do clube vermelho e preto é o primeiro aspecto de mudança do time comandado pelo técnico Léo Condé. No BaVi do Barradão, a palavra que definia o desempenho do clube era ‘inconsistência’. Nos últimos seis jogos antes do último clássico, o Leão teve apenas 45% de aproveitamento, conquistando oito pontos de 18 disputados. No entanto, para o Nordestão, o cenário é outro. O rubro negro não perdeu nenhum jogo após vencer o Bahia, somando 16 de 18 pontos. O desempenho resulta em um retrospecto com 88% de aproveitamento.

O Vitória atualmente ocupa a 3ª colocação do grupo A na Copa do Nordeste e enfrentará o rival para manter a invencibilidade dos últimos jogos e se consolidar entre os quatro melhores do grupo. Após a goleada por 4x1 contra o Barcelona de Ilhéus, que determinou a manutenção da sequência de 21 jogos sem perder dentro de seus domínios, o rubro negro precisará ir à Fonte Nova. No entanto, o desempenho como visitante em 2024 é de apenas 45%.

Outro fator que joga contra o Vitória é a dificuldade de vencer o Bahia como visitante na Arena Fonte Nova. Apesar do estádio ser palco de goleadas históricas do Leão, o histórico do confronto no estádio com o mando de campo do Bahia é favorável ao rival. Desde a reinauguração da arena, 21 clássicos foram disputados, com seis vitórias para o Leão, seis empates e nove triunfos para o tricolor.

Mesmo desfavorecido pelo histórico, o técnico Léo Condé não mostra preocupação com o retrospecto e garante que o elenco está preparado para grandes jogos. "Nossos jogadores sempre reagem bem quando são jogos decisivos, quando estão pressionados, no bom sentido”, disse em entrevista coletiva.

O Leão também conta com um menor número de viagens nessa sequência após a vitória contra o Bahia por 3x2, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. No contexto atual, o rubro negro vem de quatro partidas realizadas em Salvador e apenas duas no interior do estado. Anteriormente, nove jogos foram disputados desde o início da temporada, sendo que o elenco do clube precisou viajar seis vezes. Destas, cinco viagens tiveram a Bahia como destino final e uma foi para o Piauí, onde o Vitória empatou sem gols contra o Altos, pela Copa do Nordeste.

O descanso das viagens, no entanto, deu lugar a uma sequência de jogos entre final e meio de semana, onde o comandante do Leão não encontrou espaço para rodar o elenco e descansar os titulares, já que esses últimos seis jogos antes do Bavi na Fonte Nova definiram a classificação para as semifinais, e posteriormente para a final do Baianão. Além do estadual, o Vitória se encontrava fora do G-4 no Nordestão, o que obrigou o clube a repetir a escalação.

MUDANÇAS

O Vitória deve ir à campo com mudanças na escalação do time com relação ao primeiro clássico da temporada. Ao contrário do estadual, quem defenderá as traves do time rubro negro será novamente Lucas Arcanjo, que esteve de fora do último clássico devido a uma lesão. Na lateral esquerda, Lucas Esteves deve dar espaço para Patric Calmon, que retomou a titularidade na posição após voltar, também, de lesão.

Em relação à lateral direita e à dupla de zaga, Zeca, Camutanga e Wagner Leonardo devem continuar entre os onze que iniciarão contra o Bahia. Já entre os volantes, a grande ausência será do camisa 21, Dudu, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Itabaiana. No lugar do jogador, Rodrigo Andrade deve ocupar a função, ao lado de William Oliveira.

No restante do time, a única alteração pode acontecer na ponta esquerda. Desde o jogo contra o Bahia, Mateus Gonçalves tem entrado melhor em campo, em relação aos minutos de Iury Castilho na equipe. Inclusive, foi de Gonçalves o último gol do Vitória antes do clássico, na vitória contra o Barcelona de Ilhéus, por 4x1.

REFORÇOS

A grande diferença para Léo Condé neste clássico será a presença dos reforços contratados no final da primeira janela de transferências. Foram seis contratações neste período, que não puderam estrear no estadual pelo fim do período de inscrição de atletas.

No entanto, o zagueiro Reynaldo, os volantes Luan Vinícius, Léo Naldi e Jean Mota, o meia Pablo e o atacante Luiz Adriano, se relacionados, devem começar a partida no banco de reservas. Isso porque Condé não costuma colocar reforços para estrearem entre os titulares logo de cara. Para o técnico, a base dos onze iniciais já está consolidada e os novos jogadores do Leão precisarão se inserir organicamente entre os atletas que estavam no clube.

"Vamos ter já alguns jogadores à disposição e estamos observando aqueles atletas que estiverem numa condição melhor do ponto de vista físico. A gente deve levar para o jogo aqueles que tiverem melhores condições físicas e aí vai depender do que o jogo apresentar, a estratégia que a gente vai tentar montar", explicou o treinador, ao falar da possibilidade de estreia dos reforços nesta quarta.

O Vitória foi a campo no primeiro clássico de 2024 com Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William Oliveira (Caio Vinícius), Dudu (Rodrigo Andrade) e Matheusinho (Daniel Jr.); Osvaldo, Alerrandro (Zé Hugo) e Iury Castilho (Matheus Gonçalves).