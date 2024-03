DE OLHO NOS NÚMEROS

Veja quem são os líderes de estatísticas do Vitória no Campeonato Baiano

Wagner Leonardo, Alerrandro e Matheusinho compõem o pódio da liderança em estatísticas

Publicado em 15 de março de 2024 às 05:00

Wagner Leonardo lidera em número de passes certos, bolas longas, interceptações e cortes certos por jogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está a um jogo de voltar à final do Campeonato Baiano, depois passar cinco anos seguidos sem conseguir sair da primeira fase do torneio. O bom desempenho veio a partir de uma mistura entre a manutenção da base que ganhou a Série B com a adição de novos nomes para ajudar a equipe. Dessa forma, além do coletivo, o rendimento individual tem sido fundamental para a fase do Leão.

Levando em consideração apenas o Baianão, o zagueiro Wagner Leonardo é o primeiro no ranking de quatro estatísticas entre os jogadores do Vitória, o que o coloca como o atleta que mais lidera os números dentro do elenco.

Segundo dados do Sofascore, site especializado em estatísticas no futebol, o xerife rubro-negro, titular em nove partidas na competição, é quem mais acerta passes por jogo no time. Em média, o camisa 4 completa 41 passes por compromisso, o que representa 91% do total de passes realizado pelo defensor.

O zagueiro também é dono do maior acerto de bolas longas por jogo, com 3,1 lançamentos feitos com sucesso. Apesar da proficiência com a bola no pé, a principal função do atleta rubro-negro é a defesa - e ele também se destaca nas estatísticas relacionadas a este papel.

Wagner Leonardo realiza 2,6 cortes e 4,8 interceptações a cada 90 minutos, em média, o que se justifica por seu comportamento dentro de campo. Afinal, é um zagueiro com um estilo de jogo de antecipar jogadas adversárias com frequência e sair da primeira linha de zaga para caçar a bola em quem tem a posse.

No ataque

Contratado no início deste ano para reforçar a posição de centroavante, Alerrandro é o segundo jogador que mais lidera estatísticas dentro do Vitória no Baianão. Com o início mais produtivo de um camisa 9 desde Kieza, em 2016, o atacante foi quem mais participou de gols pela equipe vermelha e preta.

Até aqui, Alerrandro colocou a bola na rede em quatro oportunidades e deu duas assistências para companheiros. Com as seis participações em gols, o mineiro está à frente de nomes como Osvaldo, com cinco contribuições, e Matheusinho, com três.

O camisa 9 ainda é o atleta rubro-negro que mais finaliza por jogo (2,9 vezes) e quem mais acerta os chutes em direção ao gol rival (1,6 a cada 90 minutos). Os números, além de serem os maiores dentro do plantel do Vitória, também ocupam a liderança em relação aos demais jogadores do campeonato estadual.

Fechando o pódio, Matheusinho aparece como o terceiro líder de estatísticas do elenco, com duas categorias: número de passes decisivos por jogo e quantidade de assistências. O camisa 10 tem média de 2.3 grandes chances criadas e três passes para gols de companheiros. Vale lembrar que o meia é o jogador da Série A com mais passes decisivos na temporada.

No entanto, não são só os titulares que se destacam no âmbito dos números. Em relação a quantidade de dribles certos realizados por partida, é Zé Hugo quem consegue ter mais sucesso no um contra um. Vestindo a camisa vermelha e preta no Baianão, o ponta paraibano realiza, em média, quatro fintas por confronto.

Nos oito jogos que o técnico Léo Condé colocou o atacante em campo, Zé Hugo tentou 36 dribles e obteve 89% de acerto. Vale destacar que, no duelo contra o Jequié, pela primeira fase, o jogador concluiu 11 dribles na partida e teve sucesso em todas as chances.