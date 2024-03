NOVOS ROSTOS

Novos reforços, Léo Naldi e Reynaldo são apresentados oficialmente pelo Vitória

O zagueiro chega por empréstimo de um ano, enquanto o volante foi adquirido em definitivo pelo Leão até 2027

Publicado em 13 de março de 2024 às 17:54

Reynaldo e Léo Naldi foram apresentados oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a apresentação do centroavante Luiz Adriano, foi a vez de Léo Naldi e Reynaldo serem apresentados oficialmente na sala de imprensa do Barradão, nesta quarta-feira (13). O responsável por mediar o contato com os novos reforços foi o diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, que completa um ano de clube nesta quinta-feira (14).

Enquanto o zagueiro Reynaldo chega por empréstimo do Coritiba, válido até o final da temporada, o volante Léo Naldi foi adquirido em definitivo pelo Leão por R$ 3 milhões junto à Ponte Preta, até o fim de 2027. O valor coloca a transferência do jogador como a contratação mais cara do Vitória nesta temporada.

Na coletiva, o volante mostrou tranquilidade em relação às possíveis cobranças que surgiram pelo alto valor da negociação. "O peso é a minha cobrança, sempre me cobro muito. Sempre me cobro para estar bem. O peso não pode interferir muito. Tenho que mostrar dentro de campo o meu valor", disse.

“A expectativa é de jogar o mais rápido possível. Acompanhei bastante ano passado e estou empolgado de agora estar a favor. Vai ser uma concorrência boa, sadia, onde um vai elevar o nível do outro”, disse.

Com apenas 22 anos, o jogador natural de Pindamonhangaba começou nas categorias de base do Taubaté, onde estreou profissionalmente em setembro de 2018, quando entrou aos 89 minutos do segundo tempo na vitória contra o São Bernardo, por 1x0, na Copa Paulista. Essa, inclusive, foi a única partida disputada pelo volante com a equipe profissional do Taubaté.

No confronto entre Ponte Preta e Vitória, válido pela 20ª rodada da Série B de 2023, Léo Naldi foi responsável direto pelos dois gols sofridos pela equipe rubro negra, marcando em um e cruzando para André carimbar as redes do Leão com um voleio da entrada da área. No final da partida, a Ponte teve um jogador expulso, caiu de rendimento e o Vitória conseguiu empatar o jogo, que terminou em 2x2. No entanto, o rendimento do camisa 5 na partida chamou a atenção.

No Vitória, Léo Naldi vai ter a concorrência no meio de campo rubro-negro de Rodrigo Andrade, Dudu, Willian Oliveira e Caio Vinícius.

Reynaldo

Revelado no Athletico-PR, Reynaldo contou que as primeiras impressões no clube superaram suas expectativas. “Incrível. Cheguei com um ambiente muito bom, jogadores motivados. Todos vieram conversar comigo, ver como estava a minha cabeça. Todos vieram dar boas-vindas. Estou feliz e muito motivado”, destacou.

Reynaldo estreou no profissional da Ponte Preta, em 2017. O maior destaque até aqui foi com a camisa do Goiás, participando das campanhas de acesso na Série B de 2021 e da permanência na Série A 2022. O zagueiro despertou interesse de vários clubes e acabou acertando com o Cruzeiro.

"Honra vestir a camisa do Vitória. Ano passado tive fratura no braço e tive pouca oportunidade. Voltei no fim do campeonato. Normal a torcida ficar com receio. O que posso fazer é mostrar dentro de campo. Estou motivado, feliz", disse o zagueiro.

Em agosto do ano passado, o defensor foi contratado pelo Coritiba. Foram sete partidas com a camisa do Coxa, sendo seis na última edição da Série A e apenas uma em 2024, pelo Campeonato Paranaense. Em seu currículo, o jogador ainda acumula passagens por Tombense, Juventude e Moreirense, de Portugal.

Para a zaga, o zagueiro terá que disputar posição com os titulares Wagner Leonardo e Camutanga, além de João Victor e Cristián Zapata, que ocasionalmente figuram entre os onze. Para Reynaldo, não há vaidade na competição pela titularidade.