OFICIALMENTE APRESENTADO

“Não vim para tirar férias”, diz Luiz Adriano durante apresentação pelo Vitória

Com 36 anos, Luiz Adriano já acumula mais de 20 títulos na carreira, como o bicampeonato da Libertadores e a conquista do Mundial de Clubes

Publicado em 12 de março de 2024 às 21:22

Luiz Adriano foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O experiente atacante Luiz Adriano foi apresentado no Barradão, nesta terça-feira (12), como novo reforço do Vitória. O centroavante agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa do Leão e disse que não vai faltar empenho durante sua passagem pelo clube, cujo contrato se encerra no final deste ano.

A apresentação começou com o presidente Fábio Mota dando as boas vindas para o jogador. Segundo ele, a contratação de Luiz Adriano aumenta o patamar técnico da equipe. “Estamos muito felizes. Não é todo dia que o Vitória tem um jogador deste nível. Fizemos um esforço muito grande para ter Luiz aqui. Sem sombra de dúvidas aumenta nossa responsabilidade”, disse.

O presidente ainda levantou a possibilidade do atacante estrear diante do Bahia, na próxima partida do Vitória pela Copa do Nordeste. Vale lembrar que o atacante está regularizado, mas não poderá disputar o Campeonato Baiano, devido ao fim do período de inscrição de jogadores na competição.

Após agradecer o clube pelo esforço nas negociações para ter o jogador, Luiz Adriano falou sobre o motivo de se juntar ao clube baiano. "Acho que o Vitória é uma grande equipe, tem uma torcida de massa. O projeto do clube que foi apresentado para mim e me fez vir para cá é um projeto muito bom e por isso estou aqui hoje, vestindo a camiseta do Vitória", afirmou.

"Foi uma negociação de muito tempo, teve bastante conversa. Primeiramente, ele [o presidente] mostrou o projeto, o crescimento do clube e onde o clube queria chegar. Isso me fez vir para ajudar a chegar nesse patamar", completou.

Motivado

Com 36 anos, Luiz Adriano já acumula mais de 20 títulos na carreira. Entre eles, o bicampeonato da Libertadores pelo Palmeiras e a conquista do Mundial de Clubes pelo Internacional, última equipe defendida pelo jogador antes de se transferir para o Vitória. No entanto, mesmo com um currículo renomado, o atleta fez questão de pontuar que não faltará motivação em sua passagem pela equipe rubro negra.

"O que me motiva é vestir essa camiseta que tem um grande peso no futebol brasileiro. Só com isso eu já tenho motivação o bastante. Não vim para tirar férias, vim para dar o meu máximo. Jogar, fazer gol e ajudar os meus companheiros o máximo possível (...). Eu venho aqui para aumentar a qualidade desse grupo e buscar meu espaço a cada dia. Mostrar as minhas qualidades para o treinador é o que vai fazer com que eu seja escalado ou vá para o banco", disse.

Entre os jogadores que figuram no plantel comandado pelo técnico Léo Condé, Luiz Adriano já jogou junto com Lucas Esteves e Léo Gamalho durante sua passagem por Palmeiras e Internacional, respectivamente. Já o restante dos jogadores estão tendo a oportunidade de conhecer o novo companheiro, que poderá estrear no próximo dia 20, quando Vitória e Bahia se enfrentam pela Copa do Nordeste.

O novo contratado do Leão também aproveitou o espaço para comentar sobre a possibilidade de estrear no BaVi. "Eu sei que é um clássico muito importante. Aqui para Salvador move todo mundo, a torcida, o pessoal que trabalha dentro do clube, o pessoal que corta a grama. A torcida pode esperar o meu máximo dentro de campo, vou me doar ao máximo para buscar essa vitória", afirmou. Caso marque um gol no clássico, Luiz Adriano revelou que irá comemorar provocando o rival com a “pescaria”.

Confira outros tópicos ditos por Luiz Adriano na apresentação:

Condição física

"Esrou me preparando. Eu fiz a pré-temporada pelo Internacional, já venho treinando e tenho ritmo de jogo. Me escalar eu não posso, tenho que conhecer meus companheiros e disputar posição. É um elenco de muita qualidade e eu vou buscar o meu espaço para estar entre os onze quando o treinador for escolher".

Objetivos coletivos e individuais

"Os meus objetivos são ganhar títulos e levantar o nome do Vitória para a prateleira que tem que estar. Pessoalmente, quando o coletivo acaba se destacando, o objetivo pessoal não consegue fazer nada. Se o coletivo tá bem, você consegue se destacar”.

Cinco gols marcados contra o Bate Borisov em 2014, na Liga dos Campeões

"Esses cinco gols na Champions ficam na minha memória. O Shakhtar tá no meu coração, já que é o clube onde passei a maior parte da minha carreira, 8 anos. Tenho muito esse momento na minha cabeça".

Fala de Osvaldo sobre o elenco ter “fome de vencer”

“Com certeza chego com essa fome de vencer. É o meu trabalho, é o meu talento, o meu dia a dia e é o que eu vivo. Todo dia eu tenho que ter fome de vencer e buscar dar o meu máximo dentro de campo para vencer. Não tem como entrar aqui e não querer vencer".

Posições durante a carreira

"Sempre fui centroavante. Apesar de que no início de minha carreira eu era ponta, mas na Ucrânia conheci o Mircea Lucescu que me fez virar um centroavante. Desde lá, jogo dentro da área, mas consigo me movimentar bem. Na Turquia, joguei bastante tempo mais recuado, como segundo atacante”.

Recepção da torcida