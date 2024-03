MAESTRO DO LEÃO

Matheusinho é o jogador da Série A com mais passes decisivos em 2024

Com apenas 13 jogos disputados, Matheusinho já igualou o número de participações em gols do ano passado

Matheusinho já soma quatro assistências nesta temporada Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Tão importante quanto o faro de artilheiro é a habilidade de encontrar espaços dentro de campo para servir aos companheiros. Chame de garçom, camisa 10 clássico, meia articulador ou o que for, mas Matheusinho se tornou ainda mais fundamental dentro do Vitória em 2024 pela capacidade de criar grandes chances de gol.

Segundo dados divulgados pelo Sofascore, site especializado em estatísticas no futebol, o meia do Leão é o jogador da Série A com mais passes decisivos na temporada. São 34 até aqui em 13 compromissos disputados, o que resulta em uma média de, aproximadamente, 2,5 por partida. Além disso, Matheusinho já soma quatro assistências.

Natural de Santa Catarina, o atleta rubro-negro não se mostrou omisso durante os primeiros duelos da temporada. Em todos os duelos, Matheusinho computou ao menos um passe decisivo. No entanto, foi contra o Atlético de Alagoinhas que o jogador desempenhou a atuação mais acima da média, já que criou sete passes importantes. Um deles resultou no gol de Rodrigo Andrade, no lance que abriu o placar na vitória por 3x0.

Já em relação às quatro assistências computadas para o camisa 10, uma delas ocorreu contra o ABC, pela Copa do Nordeste, e três foram diante de Barcelona de Ilhéus, Atlético de Alagoinhas e Bahia, pelo Campeonato Baiano. No estadual, ele divide o posto de garçom com Biel, Luciano Juba e Caio Alexandre, trio tricolor.

Com a camisa vermelha e preta, Matheusinho já igualou o número de participações em gols do ano passado, quando terminou a temporada como campeão da Série B.

Vale lembrar que, antes de chegar ao clube baiano, o meia se destacou no Campeonato Gaúcho, atuando pelo Ypiranga. Lá, somou um gol e uma assistência. Como saldo final, a temporada de 2023 foi a mais produtiva de sua carreira, fechando o ano com três gols e três assistências.

Antes, a passagem de 2022 pelo Caxias, também do Rio Grande do Sul, havia sido a melhor de Matheusinho. Na época, ele marcou quatro gols em 28 jogos.

A influência do camisa 10 dentro do Vitória, porém, vai além dos números. O meia é responsável pela dinâmica do time, circulando a bola entre os dois lados de campo. Ele também ocupa a função de aproximar em quem estiver com a redonda, seja buscando iniciar as jogadas com os zagueiros ou tabelando com os pontas.

Como um compasso marca o tempo, o camisa 10 é quem atrasa ou acelera o jogo da equipe comandada por Léo Condé. Mas, além da influência no ritmo, Matheusinho se destaca no controle da posse de bola e na rápida progressão em contra-ataques.

Comprado junto ao Ypiranga no ano passado, o meia começou a aumentar seu desempenho após a mudança de posição. No clube gaúcho, ele era responsável por ocupar o lado direito do campo.

Foi assim que Matheusinho iniciou sua jornada no Vitória, mas o treinador Léo Condé enxergou o potencial do atleta em atuar pela faixa central e efetuou a mudança. Durante a Série B, até a lateral esquerda contou com os esforços do jogador.

Nas últimas partidas, no entanto, o comandante deslocou o meia novamente para os lados. Diante do Itabuna e do Barcelona de Ilhéus, Matheusinho foi o responsável pela esquerda do ataque.

Seja como ponta, meia ou até lateral, o jogador deve estar presente no próximo confronto da equipe. O Vitória voltará a enfrentar o Barcelona no domingo, dessa vez pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 16h, no Barradão.

Como ganhou a ida, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, por 2x0, o rubro-negro precisa de um empate ou derrota por até um gol de diferença para avançar para a final. Se o rival devolver o placar, a vaga será definida nos pênaltis.