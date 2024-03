MISSÃO CUMPRIDA

Ítalo Rodrigues completa um ano no Vitória com mais acertos do que erros

38 contratações foram realizadas desde que o diretor de futebol chegou ao Leão

Publicado em 14 de março de 2024 às 05:00

Ítalo Rodrigues completa um ano no Vitória nesta quinta-feira (14) Crédito: Reprodução/Instagram

Após as eliminações no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil em 2023, o Vitória ligou o sinal vermelho e foi direto ao mercado para trazer um novo diretor de futebol. Ítalo Rodrigues desembarcou em Salvador no dia 14 de março com a missão de reformular o elenco, recuperar a confiança do torcedor e recolocar a equipe de volta aos trilhos. Agora, quando completa um ano à frente das contratações rubro-negras, o profissional fez um balanço de sua passagem.

“Eu avalio o trabalho como positivo, acho que não tem como ser diferente. Conseguimos conquistar o primeiro título nacional da história do clube, cinco anos que não classificava em campeonato estadual. Sempre há o que melhorar, a gente precisa ser crítico. Mas a avaliação, sem dúvida alguma, é muito positiva”, disse o diretor de futebol, em entrevista para o CORREIO.

“Eu bato na tecla que o nosso trabalho não é só contratar jogadores, vai muito além disso. Como qualquer diretor executivo, de qualquer empresa, a gente trabalha com gestão, não só com contratação, apesar deste ser o maior holofote”, continuou.

Responsável por trazer reforços e, principalmente, pela gestão do futebol. O profissional chegou ao clube rubro-negro com a missão de consertar o elenco que foi eliminado de todas as competições do primeiro semestre de 2023. Ao final da temporada, a conquista da Série B foi a coroação do trabalho positivo realizado.

Ao todo, já são 38 jogadores contratados após a chegada de Ítalo Rodrigues. Destes, 17 vieram para a disputa da segunda divisão e 21 desembarcaram na Toca do Leão para 2024.

Entre os nomes de maior destaque da campanha do título no ano passado, estão Wagner Leonardo, Matheusinho, Iury Castilho, Dudu e Zé Hugo. Além deles, atletas como Yan Souto, Edson Lucas, Matheus Trindade, Giovanni Augusto, Welder e Mateus Gonçalves contribuíram, dentro da perspectiva de cada um, para o bom campeonato do Vitória.

Em contrapartida, Diego Fumaça, Jhonny Lucas, Pablo Diogo e Felippe Borges entram na lista dos reforços que não deixaram boa impressão dentro do clube. O último, inclusive, nem chegou a entrar em campo com a camisa vermelha e preta. Felipe Vieira foi útil, assim como Marcelo, antes de cair de rendimento e perder a posição de titular.

Do começo

Dessa vez, Ítalo pode realizar seu trabalho desde o início da temporada. Mas, para ele, o planejamento de 2024 não foi diferente do ano passado. “Muda pouco, porque você acaba tendo que ir atrás daquilo que está certo, do que está errado, do que precisa melhorar. Fazer o seu diagnóstico, talvez a palavra seja essa, e preparar seu planejamento”, explicou.

Segundo o diretor, após a avaliação da temporada passada, o Vitória tomou a decisão de manter 35% do elenco, definir o perfil dos atletas para este ano e fazer os planejamentos financeiro e de processos internos. Assim, 21 reforços chegaram ao Leão neste primeiro semestre.

“Eu gostaria que tivessem sido muito menos. Acho que a ideia é justamente a gente, ano após ano, no médio e longo prazo, ir diminuindo o número de contratações, deixando uma base cada vez maior”, afirmou.

Contratações

Jogadores contratados em 2023 após a chegada de Ítalo Rodrigues:

Zagueiros: Yan Souto e Wagner Leonardo;

Laterais: Felipe Vieira, Marcelo, Edson Lucas e Felippe Borges;

Meio-campistas: Diego Fumaça, Matheus Trindade, Giovanni Augusto, Matheusinho, Dudu, Jhonny Lucas;

Atacantes: Pablo Diogo, Zé Hugo, Welder, Mateus Gonçalves, Iury Castilho.

Jogadores contratados em 2024 até o fechamento da primeira janela de transferências:

Goleiros: Muriel, Alexandre Fintelman e Maycon Cleiton;

Zagueiros: Reynaldo e Cristián Zapata;

Laterais: Raul Cáceres, Lucas Esteves e Patric Calmon;

Meio-campistas: Willian Oliveira, Caio Vinícius; Léo Naldi, Luan (ex-Grêmio), Luan (ex- São Paulo), Daniel Jr., Pablo e Jean Mota;