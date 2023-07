Bayern aplica goleada histórica de 27x0 em jogo de pré-temporada

Bayern aplicou goleada de 27 a 0 sobre o FC Rottach Egern. Crédito: Bayern de Munique/Divulgação

O Bayern de Munique abriu a nova temporada de maneira arrasadora. Como fez em 2018 e também em 2019, o clube bávaro escolheu o modesto Rottach Egern, que jogou na temporada passada a Classe Distrital 3, semelhante à oitava divisão alemã, para seu primeiro amistoso e não apenas confirmou o favoritismo como goleou por incríveis 27x0.



A equipe de Thomas Tuchel superou os recordes anteriores contra o rival amador. Em 2018 o clube havia celebrado um 20x2. Já no ano seguinte, melhorou o desempenho com 23x0. Desta vez, após abrir 18x0 na etapa inicial, a equipe "diminuiu o ritmo" com a entrada dos reservas e anotou somente mais nove gols nos 45 minutos finais.

Tuchel viu 13 jogadores diferentes anotarem. Os artilheiros do dia foram Tel Mathys, Musiala e Sabtizer, com cinco gols cada, além de Gnabry, autor de outros três. Apresentados nesta segunda-feira, Raphael Guerreiro e Laimer também deixaram suas marcas.

O curioso é que Sabtizer entrou somente após o intervalo e anotou cinco gols em sequência. Leroy Sané, Davies, Coman, Gravenberch, Sadio Mané, Upamecano e Mazraoui anotaram os outros gols da partida disputada na casa do Rottach Egern.

Agora o Bayern testará sua força para valer em jogos com maior grau de dificuldades. O próximo amistoso será diante do Manchester City, campeão europeu, no dia 26 de julho. Depois, enfrenta Frontale (dia 29), Liverpool (2/8) e Monaco (7/8), até abrir a temporada oficial contra o RB Leipzig, na decisão da Supercopa da Alemanha, dia 12 de agosto.