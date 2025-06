ELIMINATÓRIAS

Bolívia x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. a partida será disputada no Estádio Municipal El Alto, em La Paz, às 17h

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 13:48

Estádio Municipal de El Alto Crédito: Divulgação/ Conmebol

Bolívia e Chile se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, em La Paz, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bolívia x Chile ao vivo

A partida entre Bolívia e Chile terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV. >

Bolívia

A Bolívia chega para a partida após derrota por 2 a 0 para a Venezuela. Com 14 pontos em 15 jogos, ocupa a 8ª colocação nas Eliminatórias e ainda sonha com uma vaga na Copa. A equipe precisa vencer para continuar viva na disputa: está a 4 pontos da zona de playoffs e a 7 da classificação direta. A altitude de La Paz pode ser aliada no duelo decisivo. >

Chile

A seleção chilena vive momento complicado e já está matematicamente eliminada da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 10 pontos em 15 jogos, amarga a lanterna das Eliminatórias. Mesmo sem chances de classificação, a equipe busca encerrar sua campanha com dignidade e avaliar nomes para o próximo ciclo. >

Prováveis escalações de Bolívia x Chile

Bolívia: Vizcarra; Medina, Haquin, Morales, Paniagua; Cuellar, Villamil, Vaca; Miguelito, Chávez, Fernández. Técnico: Oscar Villegas.>

Chile: Cortes; Loyola, Maripán, Sierralta, Suazo; Echeverría, Pizarro, Altamirano; Cepeda, Osorio, Sánchez. Técnico: Ricardo Gareca.

>

Ficha do Jogo

Jogo: Bolívia x Chile >

Campeonato: Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026>

Rodada: 16ª rodada>

Data: Terça-feira, 10 de junho de 2025>

Horário: 17h (horário de Brasília)>

Local: Estádio Municipal de El Alto, La Paz - Bolívia>