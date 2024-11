"VALE TUDO"

Boxeador americano corta cabelo durante luta para não atrapalhar visão

Austin DeAnda pediu para ter o cabelo cortado durante o intervalo entre o terceiro e quarto round

A cena ocorreu durante a luta contra DeAundre Pettus. No duelo peso-médio (até 72,6kg), o americano de 21 anos entrou no ringue com o cabelo preso. No entanto, durante o combate, a trança de Austin se soltou, prejudicando a visão do boxeador. A decisão do jovem foi de aproveitar o período entre rounds para pedir a um córner que cortasse seu cabelo.