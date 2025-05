COPA DO BRASIL

Bragantino x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, a partida acontece Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 21h30

Bragantino e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (22/5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. No jogo de ida, em Santa Catarina, o Criciúma venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. O Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

>